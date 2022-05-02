Kırklareli Valisi Osman Bilgin, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, savaş mağdurlarıyla bayramlaştı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye gelerek öğrenci yurtlarında misafir edilen Kırım Tatar Türkleriyle bayramlaştı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye gelerek öğrenci yurtlarında misafir edilen Kırım Tatar Türkleriyle bayramlaştı.

Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti.

Misafir edilen savaş mağduru Ukrayna vatandaşlarının bayramını tebrik eden Bilgin, Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberlik içinde idrak edildiğini söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce Kırklareli'ne getirilen Kırım Tatar Türklerini en iyi şekilde misafir ettiklerini anlatan Bilgin, "Biz sizlerle ekmeğimizi, aşımızı, suyumuzu paylaştık. Burası sizin esas ana vatanınız." dedi.

Türkiye'nin yaklaşık 6 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ifade eden Bilgin, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün misafirlerimizi kalbimizin en derin yerinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah sizlerde burada mutlusunuzdur. Şuanda yaşanan savaşın biran evvel yüce Allah'ın inayeti ile sona ermesini niyaz ediyorum. İnşallah bu güzel bayramın yüzü suyu hürmetine bizlere öncelikle mağfiretler, aflar versin. İnşallah savaşsız, kardeşçe ve ailelerimizle birlikte daha huzurlu bayramlara kavuşmayı yüce Allah bizlere niyaz eylesin."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin ile Minsolmaz çocuklara bayram harçlığı ile çikolata dağıttı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Osman Bilgin, Kırklareli, Misafir, Savaş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title