Kırklareli Valisi Turan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Gazetecilik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinciyle, meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesine uygun şekilde yerine getirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Turan, gazeteciliğin kamuoyu adına bir denetleme gücü oluşturarak demokrasinin gelişimine ve korunmasına katkı sağladığını aktardı.

Bilginin hızla yayıldığı, medya platformlarının çeşitlendiği ve dijital dünyanın etkisinin her geçen gün arttığını belirten Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Günümüzde, doğru ve güvenilir habere ulaşmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bilgiye erişim kolaylaşmışken doğru ve gerçeği yansıtan bilgiye ulaşmak zorlaşmıştır. Bu bağlamda, gazetecilik mesleği, toplumu doğru bilgilendirme ve kamuoyunu aydınlatma noktasında büyük bir öneme sahiptir.

Kırklareli'mizin gelişip daha da iyi bir yere gelmesi için yaptığımız çalışmalarda bizlerle birlikte mesai yapan, ilimizin tanıtılmasında önemli roller üstlenen, şehrimizin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden gelişmesine katkı sağlayan basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.İlkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışan, yerel ve ulusal basınımızın güzide temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."