Kırklareli Valisi, Mobil Göç Noktası Çalışmalarını İnceledi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentte düzensiz göçmenlerin tespitine yönelik Mobil Göç Noktasındaki çalışmaları yerinde inceledi. Biyometrik kontrollerin yapıldığı mobil araç, düzensiz göçmenlerin kimliklerini sorguluyor ve yasal kalış hakkı olmayanları Geri Gönderme Merkezine yönlendiriyor.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentte düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracındaki çalışmaları inceledi.
Turan, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan araçtaki çalışmalar hakkında İl Göç Müdürü Ahmet Temelci'den bilgi aldı.
Mobil Göç Noktasında düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen göçmenlerin kimlikleri sorguluyor.
Kimlik ibraz edemeyenlerin araç içerisinde İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılıyor.
Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler Geri Gönderme Merkezine alınıp sınır dışı işlemleri başlatılıyor.
Mobil araç şok uygulamalarda kentin farklı noktaları ile ilçelerde görev alıyor.