Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Valisi İl Genel Meclisi Toplantısını Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısını ziyaret etti. Vali Ekici, meclis üyelerine teşekkür ederek, Demirköy ilçesindeki su baskınıyla ilgili bilgi verdi. Toplantıda ayrıca, önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç anıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısını ziyaret etti.

Vali Ekici, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyelerinin özveriyle görev yaptıklarını söyledi.

Hafta sonu şiddetli sağanak nedeniyle Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bazı evlerin bodrum katlarına su girdiğini anımsatan Ekici, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından ağustos ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç anıldı.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Demirköy Aydın Eylül Hava Durumu Politika Güncel Haberler

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

 İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek

ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HAMSTER KOMBAT 2 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? Mehmet Yörük öldü mü? İstanbul su kesintisi sorgulama! 2 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? SANA DEĞER CANLI İZLE Sana Değer programı sunucuları kim? Sana Değer programı konusu ne? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları... TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı? Müge Anlı başladı mı? 2 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Nur Tuğba neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı programdan ne zaman ayrıldı? Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Immobile- Manaj pozisyonu izle! Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu?
title