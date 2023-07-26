Kırklareli Valisi Fabrika Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika ziyaretlerine devam ediyor. Vali Ekici, helva üretim firmasını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra personelle öğle yemeği yiyen Ekici, personelle sohbet etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika ziyaretlerine devam ediyor.
Vali Ekici, helva üretim firmasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra personelle öğle yemeği yiyen Ekici, personelle sohbet etti.
Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Asilbeyli köyüne 27 Temmuz Perşmebe günü bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel