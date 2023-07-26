Kırklareli Valisi Fabrika Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika ziyaretlerine devam ediyor. Vali Ekici, helva üretim firmasını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra personelle öğle yemeği yiyen Ekici, personelle sohbet etti.