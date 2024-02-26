Kırklareli Valisi Esnaf Ziyaretinde

Kırklareli Valisi Birol Ekici, esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Ekici, Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla da sohbet eden Ekici, kendilerine iletilen sorunlarına çözüme kavuşturmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Ekici, ziyaretlerine devam edeceğini ifade etti.

Vali Ekici, başarılı sporcuyu tebrik etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, gülle atma Türkiye şampiyonu Bülent Döçler'i tebrik etti.

Vali Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, Döçler'in Masterler Salon Atletizm Şampiyonasında gülle atma branşında şampiyon olduğunu anımsattı.

Kentin adının spor ve eğitimdeki başarısı ile duyurulmasının önemli olduğunu bildiren Ekici, spora ve sporcuya önem verdiklerini kaydetti.

KLÜ'de "Akademik Kurul Toplantısı" yapıldı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Mimarlık Fakültesinin "Akademik Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir başkanlığında rektörlük konferans salonunda akademik personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Alkışer Bregger tarafından yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Konuşmaların ardından fakültenin faaliyet raporu değerlendirildi.