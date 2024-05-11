Kırklareli Valisi Engelliler Haftası için Mesaj Yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde en önemli göstergenin, eşit hak ve özgürlüklere sahip olarak doğan insanların haklardan eşit yararlanması olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların karşılaştıkları hukuki, sosyal ve fiziki engellerin ortadan kaldırılması yönünde çalışmaların artarak devam ettiğini ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bir insanın engelli olması, onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve de başarılı olmasına bir engel teşkil etmemektedir. Toplumda her ferdin olduğu gibi engelli fertlerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmalarının temini, şartlarının en üst seviyeye yükseltilmesi ve sosyal hayata dahil edilmeleri, insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir.

Devletimiz son yıllarda kanun ve yönetmeliklerle engellilerin bakımı, sağlığı, eğitimi, istihdamı ve toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak önemli mevzuat düzenlemeleri yapmıştır. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız devletimizin yürüttüğü çalışmalara, insanımıza ve toplumumuza gösterdiğimiz saygının bir ifadesi olarak gereken desteği vermelidir.???????"