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Kırklareli Valisi Engelli Öğrencileri Kabul Etti

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrencileri makamında kabul etti. Vali Ekici, öğrencilerle sohbet etti ve seramik atölyesinde hazırlanan ürünleri aldı. Ayrıca Kırklareli'nde Trafik Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi ve Vali Ekici Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrencileri makamında kabul etti.

Vali Ekici, Bilal Yapıcı Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü Şahin Değer ile engelli öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrenciler ardından seramik atölyesinde hazırlanan ürünleri Vali Ekici'ye verdi.

Trafik tedbirleri değerlendirildi

Kırklareli'nde Trafik Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıda kışın alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Vali Ekici'den ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifini ziyaret etti.

Vali Ekici, Kooperatif Başkanı Ufuk Topuz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kooperatif çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Ekici, çalışmalarından dolayı Topuz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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