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Kırklareli Valisi Engelli Öğrencileri Kabul Etti

2 Aralık 2023 10:46 Son Güncelleme: 10:48 Abone Ol

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrencileri makamında kabul etti. Vali Ekici, öğrencilerle sohbet etti ve seramik atölyesinde hazırlanan ürünleri aldı. Ayrıca Kırklareli'nde Trafik Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi ve Vali Ekici Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifini ziyaret etti.