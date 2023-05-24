Kırklareli Valisi Engelli Hakları Derneği Başkanını Kabul Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Engelli Hakları Dayanışma Yardımlaşma Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ercan Dinkler'i makamında kabul etti. Vali Ekici, yeni kurulan derneğin çalışmalarını desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca Kırklareli'nin Demircihalil köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı ve Vali Ekici de programa katıldı.