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Kırklareli Valisi Engelli Hakları Derneği Başkanını Kabul Etti

Kırklareli Valisi Engelli Hakları Derneği Başkanını Kabul Etti

Güncel Haberler

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Engelli Hakları Dayanışma Yardımlaşma Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ercan Dinkler'i makamında kabul etti. Vali Ekici, yeni kurulan derneğin çalışmalarını desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca Kırklareli'nin Demircihalil köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı ve Vali Ekici de programa katıldı.

Vali Birol Ekici, Kırklareli Engelli Hakları

Dayanışma Yardımlaşma Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ercan Dinkler'i makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni kurulan derneğin çalışmalarını desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Dinkler de çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

Yağmur ve şükür duası

Kırklareli'nin Demircihalil köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Düğün salonunda gerçekleşen programa, Vali Birol Ekici, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Vali Ekici, suyun bilinçli kullanılması gerektiğini söyledi.

Yağmur ve şükür duası programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ekici, bu programlar ile birlik ve beraberliğin de sağlandığını kaydetti.

Konuşmanın ardından dua edildi.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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