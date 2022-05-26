Kırklareli Valisi Ekici'ye ziyaretler - Haberler

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Kırklareli Valisi Ekici'ye ziyaretler

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli Valisi Ekici'ye ziyaretler

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırklareli Valiliğine atanan Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırklareli Valiliğine atanan Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Vali Ekici, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Kırklareli Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Salim Küçük ile dernek yöneticilerini makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretçilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kırklareli'nde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte güzel çalışmalara imza atmak istediğini ifade eden Ekici, işbirliği halinde kenti daha iyi bir noktaya ulaştırmayı hedeflediğini söyledi.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Ersan Çölgeçen, Büyükmandıra, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Haberler

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