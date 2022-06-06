Kırklareli Valisi Ekici, spor tesislerinde inlemede bulundu - Haberler

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Kırklareli Valisi Ekici, spor tesislerinde inlemede bulundu

AA - Özgün Tiran - Güncel
Kırklareli Valisi Ekici, spor tesislerinde inlemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı tesislerde incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı tesislerde incelemede bulundu.

Ekici, Atatürk Spor Salonu, Atatürk Stadyumu, Vali Mustafa Yaman Spor Tesisleri ile Çim Hokey Sahasını gezdi.

Atatürk Spor Salonunda devam eden masa tenisi kursunu da ziyaret eden Ekici, kursiyerlerle bir süre masa tenisi oynadı.

Ekici, kentteki yatırımların hızla devam ettiğini kaydetti.

İncelemlerde, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu da hazır bulundu.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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