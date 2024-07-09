Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti
Kırklareli Valisi Birol Ekici, 1991 yılında Mardin'de şehit olan piyade er Necmettin Güçlü'nün ailesini ziyaret etti. Ekici, aile ile sohbet ederek şehit ailelerini ziyaret ettiğini belirtti ve devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.
Vali Ekici, 1991 yılında Mardin'de şehit olan piyade er Necmettin Güçlü'nün ailesine ziyaret gerçekleştirdi.
Aile ile sohbet eden Ekici, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini söyledi.
Şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu ifade eden Ekici, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.