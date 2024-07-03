Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, 1994 yılında teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan jandarma er Erkan Koç'un Pınarhisar ilçesinin Tozaklı köyünde yaşayan ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ailenin isteklerini dinleyen Ekici, her fırsatta şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Şehit ailelerinin Türk milletinin emaneti olduğunu belirten Ekici, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını kaydetti.