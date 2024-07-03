Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 1994 yılında teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan jandarma er Erkan Koç'un ailesini ziyaret etti. Ekici, ailenin isteklerini dinleyerek, şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettiğini belirtti. Şehit ailelerinin Türk milletinin emaneti olduğunu vurgulayan Ekici, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını ifade etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, 1994 yılında teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan jandarma er Erkan Koç'un Pınarhisar ilçesinin Tozaklı köyünde yaşayan ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ailenin isteklerini dinleyen Ekici, her fırsatta şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Şehit ailelerinin Türk milletinin emaneti olduğunu belirten Ekici, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Güncel Haberler

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

 Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler

Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler

Bakmadan Geçme

Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Kira zamları ne kadar olacak? Kira zam oranı kaç oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI AÇIKLANDI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapılacak mı? TEFE- TÜFE ORANLARI NE OLDU? TEFE- TÜFE açıklandı mı? En çok hangi kategoride artış oldu? MEMUR ZAM ORANI! Memur zamları açıklandı mı? Memurlar ne kadar alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU | SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK? Memur emeklileri zam oranı ne? TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! Haziran ayı enflasyon oranı arttı mı? Enflasyon yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyonu ne oldu? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı? İsmail Yüksek neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Yüksek neden kadroda yok, cezalı mı? Orkun Kökçü neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Kökçü neden kadroda yok, cezalı mı? Avusturya'da bozkurt işareti yapmak neden yasak? Merih Demiral neden bozkurt işareti yaptı? Enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜFE ORANI HAZİRAN 2024 | Kira zam oranı belli oldu mu? TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı!
Suriye'deki tüm birliklerimize 'Bayrağa dokunanı vurun' emri verildi

Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
title