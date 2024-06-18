Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesi ve gazileri ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesi ile gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Ekici, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Bucurgat ile 1981 yılında İstanbul'da teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan şehit polis memuru Hasan İbrik'in ailesini ziyaret etti.

Ailenin Kurban Bayramı'nı kutlayan Ekici, Türkiye'nin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini söyledi.

Ekici, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini ifade etti.