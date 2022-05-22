Kırklareli Valisi Ekici Pehlivanköy ilçesini ziyaret etti - Haberler

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Kırklareli Valisi Ekici Pehlivanköy ilçesini ziyaret etti

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli Valisi Ekici Pehlivanköy ilçesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ilçe ziyaretlerine başladı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ilçe ziyaretlerine başladı.

Vali Ekici, Pehlivanköy Kaymakamlığı ve Pehlivanköy Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Erdoğan Beypınar'dan ilçe hakkında bilgi alan Ekici, devam eden yatırımlar ve planlanan projeleri değerlendirdi.

Daha sonra Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel'i de ziyaret eden Ekici, belediye çalışmalarını hakkında bilgi aldı.

Kırklareli'nde güzel hizmetlerin yapıldığını ifade eden Ekici, vatandaş odaklı hizmetlere ağırlık verildiğini kaydetti.

Pehlivanköy'ün asayiş bakımından da sakin ve huzurlu bir ilçe olduğunu aktaran Ekici, ilçe ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

Ekici, esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Erdoğan BEYPINAR, Birol Ekici, Pehlivanköy, Kırklareli, Güncel, Haberler

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