Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu - Haberler

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemede bulundu.

Bölgeyi gezen Ekici, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez'den bilgi aldı.

OSB'nin hızla gelişerek büyümeye devam edeceğini ifade eden Ekici, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

Ekici, OSB'nin alt ve üst yapısı ile örnek olduğunu, Avrupa'ya açılan sınır kapısı ve İstanbul'a yakınlığı ile ayrı bir avantaj sağladığını kaydetti.

Ekici, incelemelerinin ardından OSB'deki yatırımcılarla bir araya geldi.

Yatırımcıların istek ve sıkıntılarını dinleyen Ekici, OSB'nin gelişimi için gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.