Kırklareli Valisi Birol Ekici, Beğendik köyünü ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinin Beğendik köyünü ziyaret etti.

Vali Ekici, köy muhtarı Rüştü Gündüz'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istekleri de dinledi.

Sorunları yerinde görüp çözüme kavuşturmak için köy ziyaretlerine önem verdiğini ifade eden Ekici, her köyü ziyaret ettiğini kaydetti.

Ekici, ardından İl Özel İdaresinin çalışmalarını inceledi.

Daha sonra Vali Ekici, şehit Özkan İlkyaz'ın ailesini ziyaret etti.