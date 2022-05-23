Kırklareli Valisi Ekici, kentte misafir edilen savaş mağdurlarını ziyaret etti - Haberler

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Kırklareli Valisi Ekici, kentte misafir edilen savaş mağdurlarını ziyaret etti

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli Valisi Ekici, kentte misafir edilen savaş mağdurlarını ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye gelerek öğrenci yurtlarında misafir edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye gelerek öğrenci yurtlarında misafir edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti.

Vali Ekici, Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Çocuklar ile zeka oyunları oynayan Vali Ekici, ardından onlara hediyeler verdi.

Ekici, savaş mağduru ailelerin kendilerini evlerinde hissetmeleri için güvenlik önlemlerinden sağlık hizmetlerine, barınmadan yiyecek hizmetlerine kadar her türlü ihtiyacın karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Rusya, Savaş, Kırım, Güncel, Haberler

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