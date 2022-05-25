Kırklareli Valisi Ekici, ilçe ziyaretlerinde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli Valisi Ekici, ilçe ziyaretlerinde bulundu

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli Valisi Ekici, ilçe ziyaretlerinde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçelerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçelerini ziyaret etti.

Vali Ekici Lüleburgaz Kaymakamlığını ziyaret edip, Kaymakam Salih Yüce'den brifing aldı.

Ardından Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret eden Vali Ekici, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ekici, Babaeski ile Kofçaz ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli'nde güzel hizmetlerin yapıldığını ifade eden Ekici, vatandaş odaklı hizmetlere ağırlık verildiğini kaydetti.

Kentin asayiş bakımından da sakin ve huzurlu olduğunu aktaran Ekici, ilçe ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici, Lüleburgaz, Kırklareli, Babaeski, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title