Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kırklareli Valisi Ekici, depremzedelere kurban bağışında bulundu

Kırklareli Valisi Ekici, depremzedelere kurban bağışında bulundu

Güncel Haberler

Kırklareli Valisi Birol Ekici Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği kentlere gönderilmek üzere vekaletle kurban bağışında bulundu. Vali Ekici, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen kurban bağışı kampanyasına destek verdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği kentlere gönderilmek üzere vekaletle kurban bağışında bulundu.

Vali Ekici, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen kurban bağışı kampanyasına destek verdi.

Vakıf görevlilerini makamında kabul eden Vali Ekici, bağış makbuzunu imzaladı.

Ekici, deprem bölgesindeki yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağını söyledi.

Depremlerin ilk anından itibaren gönül seferberliği ile bölgeye maddi manevi her türlü yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür eden Ekici, hayırseverleri vekalet yolu ile kurban bağışında bulunmaya davet etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Valiliği Kahramanmaraş Birol Ekici Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title