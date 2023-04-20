Kırklareli Valisi Ekici'den Ramazan Bayramı mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, büyük bir manevi huzurla idrak edilen ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın mutluluğun yaşandığını belirtti.

Bayramların, sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü bağlarının güçlendiği özel günler olduğunu bildiren Ekici, "Bayramı asıl bayram yapan paylaşma duygusudur. Yakınlarımızdan başlayarak, akrabalarımızı, komşularımızı, vatanımızı canı pahasına savunan şehitlerimizin değerli ailelerini, yetim, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarımızı ziyaret etmeli, gönüllerini almalı, ihtiyaçlarını gidermeli ve bu sayede bayramı bayram tadında yaşama erdemine erişmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bayramda dargınlık ve kırgınlıkların unutularak, sevinç, paylaşma, kaynaşma ve

yardımlaşma duygularının ön plana çıkması gerektiğini bildiren Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, Ramazan Bayramı'nın, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını birlik ve beraberlik içinde sarmamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmeleri ve bayram sevincinin acıya dönüştürecek her türlü davranıştan uzak durmalarını istirham ediyorum. Kırklarelili hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."