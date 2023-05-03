Kırklareli Valisi Ekici'den Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası mesajı Açıklaması

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında her bireyin yaşamında karayolu trafiğinin önemli bir yeri bulunduğunu bildirdi.

Artan nüfus ve taşıt sayısı nedeniyle çağın en önemli konularından birinin trafik güvenliği olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Günümüzde trafik emniyeti, toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasını ve duyarlılığını gerektirmektedir. Trafik kazalarının, kurallara uyulduğu takdirde önlenebilir olduğunu ve doğru ilk yardım uygulamaları ile hayat kurtarıldığını unutmamalıyız. Hepimizin hayatı bir anlık dikkatsizlik veya kural ihlali sonucu yitirilemeyecek kadar değerlidir. Bu nedenle, bir arada yaşama kültürü gereğince hem kendimize, hem de diğer kişilere karşı sosyal bir sorumluluğumuz olduğunu bilmek zorundayız."

Ekici, tüm vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti.