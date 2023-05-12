Kırklareli Valisi Ekici'den Hemşireler Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Hemşireler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici mesajında, hemşireliğin, temelinde insan sevgisi olan, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran, sabrın öne çıktığı zor bir meslek olduğunu belirtti.

Hemşirelerin "önce insan" diyerek kutsal bir mesleği yerine getirdiklerini ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerinin en iyi biçimde sunulabilmesi, sürekliliği ve

kalitesi, tüm sağlık çalışanlarının koordineli çalışmasıyla mümkündür. Bu

bakımdan hemşirelerimize önemli görevler düşmektedir. Hiç şüphe yok ki, hemşirelerimiz bu sorumluluğun bilinci ile görevlerini en iyi şekilde

layıkıyla yerine getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaktadırlar. Aldıkları eğitim ve görev anlayışıyla, sağlık sorunları olan vatandaşlarımıza umut ve yaşama sevinci kazandırabilmek için ihtiyaç duydukları sevgi, şefkat ve ilgiyi göstererek gece gündüz demeden özverili olarak çalışan hemşirelerimize minnet ve şükranlarımı sunarken, sağlık çalışanlarına uygulanan her türlü şiddetin karşısında olduğumu belirtmek istiyorum."

Ekici, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede büyük bir fedakarlık ve özveri göstererek gece gündüz hizmet veren hemşirelere teşekkür etti.