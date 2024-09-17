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Kırklareli Valisi Ekici'den Belediye Başkanı Bulut'a Ziyaret

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında kabul etti. Bulut, Vali Ekici'yi yaklaşan 'Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenliği'ne davet etti. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şehrin gıda üretim ve satış yerlerini denetledi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bulut ise Vali Ekici'yi "Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenliği"ne davet etti.

Şenliğin 19-22 Eylül tarihlerinde düzenleneceğini ifade eden Bulut, kente yakışır bir şenlik düzenleneceğini kaydetti.

Gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri denetlendi

Kırklareli'nde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak alışveriş merkezlerinde bulunan gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

Denetimde, izlenebilirlik şartları, hijyen ve muhafaza koşulları kontrol edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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