Kırklareli Valisi Ekici'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün alın terinin, helal kazancın, dostluğun, barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın simgesi olduğunu bildirdi.

Türk milletinin, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir inancın mensubu olduğunu ifade eden Ekici, en kutsal kazancın alın teri olduğunu kaydetti.

Türkiye'de son yıllarda işçilerin çalışma koşulları ve iş güvencesi konularında önemli iyileştirmeler yaşandığını belirten Vali Ekici, şunları kaydetti:

"Bu inancın, bu değerlerin gelecek nesillere taşınması adına, 1 Mayıs büyük anlam ifade etmektedir. Devletimiz emek ve dayanışmaya verdiği değere bağlı olarak işçilerimizin çalışma koşulları, iş güvenliği ve güvencesi konularında önemli kazanımları hayata geçirmiştir.

Bunun yanı sıra iş insanlarının da emekçi kardeşlerimiz için en uygun çalışma koşullarını sağlamaları çok büyük önem taşımaktadır. Özverili çalışmalarıyla ilimizin ve ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine büyük katkı sağlayan, toplumun belkemiği ve üretimin en önemli unsuru olan işçilerimiz ülkemizin barış, huzur ve refah ortamına erişmesinde önemli rol oynamaktadırlar."