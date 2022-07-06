Kırklareli Valisi Ekici, basın mensuplarıyla bir araya geldi Kırklareli Valisi Birol Ekici, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ekici, Valiliğin toplantı salonunda, gazetecilerin istek ve sıkıntılarını dinledi. Basın mensuplarının kamuoyunu doğru bilgilendirmek için gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Ekici, doğru, tarafsız ve ilkeli yayın yapan basın mensuplarına teşekkür etti. Ekici, Valilik olarak gazetecilere gereken desteği vermeye çalıştıklarını anlattı. Konuşmaların ardından Ekici, gazetecilerle sohbet etti. AA / Özgün Tiran - Güncel Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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