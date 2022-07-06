Kırklareli Valisi Ekici, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli Valisi Ekici, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli Valisi Ekici, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ekici, Valiliğin toplantı salonunda, gazetecilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Basın mensuplarının kamuoyunu doğru bilgilendirmek için gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Ekici, doğru, tarafsız ve ilkeli yayın yapan basın mensuplarına teşekkür etti.

Ekici, Valilik olarak gazetecilere gereken desteği vermeye çalıştıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Ekici, gazetecilerle sohbet etti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title