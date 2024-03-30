Kırklareli Valisi DSİ Genel Müdür Yardımcısını Kabul Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci'yi makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek DSİ'nin çalışmaları hakkında Ekinci'den bilgi aldı.

Kentte hizmetlerin tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Ekici, kentin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

İl Müftüsü Eviş'ten ziyaret

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Eviş, yaptıkları çalışmalar hakkında Ilık'a bilgi verdi.

Ilık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.