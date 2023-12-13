Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ziyaretçileri kabul etti

Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ordulular Derneği Başkanı Metin Cıbır ile Bisiklet Kulübü Başkanı Fidan Özyürek'i makamında kabul etti. Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Cıbır ve Özyürek'ten bilgi aldı. İstekleri dinleyen Ekici, kentin gelişimine ve tanıtımına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ordulular Derneği Başkanı Metin Cıbır ile Bisiklet Kulübü Başkanı Fidan Özyürek'i makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Cıbır ve Özyürek'ten bilgi aldı.

İstekleri dinleyen Ekici, kentin gelişimine ve tanıtımına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Gençlerle Hayat ve Hatıralar programı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Müftülüğünce düzenlenen "Gençlerle Hayat ve Hatıralar" programına katıldı.

Vali Ekici, Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen programda gençlerle sohbet etti.

Gençlere hayatından kesitler sunan Ekici, gençlerin çok çalışması ve kendilerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık personeline eğitim verildi

Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi" verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi personeli tarafından İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen eğitimde adli vakalarda neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verildi.

Eğitime doktor, paramedik ve acil tıp teknisyeni olmak üzere 27 sağlık personeli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Valiliği Birol Ekici Politika Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiaları doğru mu? BUGÜN (13 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 13 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçların ertelendi mi, iptal mi edildi? Süper lig ne zamana kadar ertelendi? Dünkü Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray – Kopenhag maç sonucu kaç kaç, son durum ne? Bugün okullar tatil mi? Bugün (13 Aralık) okul var mı, yok mu? Hangi illerde okullar tatil edildi? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title