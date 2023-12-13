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Kırklareli Valisi Birol Ekici, ziyaretçileri kabul etti

13 Aralık 2023 09:27 Güncelleme: 09:28 Abone Ol

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ordulular Derneği Başkanı Metin Cıbır ile Bisiklet Kulübü Başkanı Fidan Özyürek'i makamında kabul etti. Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Cıbır ve Özyürek'ten bilgi aldı. İstekleri dinleyen Ekici, kentin gelişimine ve tanıtımına katkı sunan herkese teşekkür etti.