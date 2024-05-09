Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yol-İş Sendikası Genel Sekreteri Gökhan Gedikli'yi kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yol-İş Sendikası Genel Sekreteri Gökhan

Gedikli'yi makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sendika çalışmaları hakkında Gedikli'den bilgi aldı.

Gedikli de kendilerine destek olan Vali Ekici'ye teşekkür etti.

Ağır yük taşıyan araçlar denetlendi

Kırklareli'nde ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinin Alpullu beldesinde ağır yük taşıyan araçları durdurarak sürücülerin belgelerini ve araçların yük kapasitelerini kontrol etti.

Denetimde sürücülere fazla tonaj, yarı römorklara reflektör takma ve hızlı araç kullanmama konularında

bilgi verildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.