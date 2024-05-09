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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yol-İş Sendikası Genel Sekreteri Gökhan Gedikli'yi kabul etti

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yol-İş Sendikası Genel Sekreteri Gökhan Gedikli'yi makamında kabul etti. Vali Ekici, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gedikli ise Vali Ekici'ye destekleri için teşekkür etti. Ayrıca Kırklareli'nde ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yol-İş Sendikası Genel Sekreteri Gökhan

Gedikli'yi makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sendika çalışmaları hakkında Gedikli'den bilgi aldı.

Gedikli de kendilerine destek olan Vali Ekici'ye teşekkür etti.

Ağır yük taşıyan araçlar denetlendi

Kırklareli'nde ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinin Alpullu beldesinde ağır yük taşıyan araçları durdurarak sürücülerin belgelerini ve araçların yük kapasitelerini kontrol etti.

Denetimde sürücülere fazla tonaj, yarı römorklara reflektör takma ve hızlı araç kullanmama konularında

bilgi verildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Kırklareli Sendika Ulaşım Güvenlik Politika Güncel Haberler

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