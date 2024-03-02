Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında madde bağımlılığının tüm dünyanın ortak bir sorunu haline geldiğini bildirdi.

Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların aile bağlarını zayıflattığını ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Ayrıca toplumda yıkıcı etkileri olan bu zararlı alışkanlıklar ülke ekonomisinde de büyük kayıplara neden olmaktadır. Bilinçli ve sağlıklı bir nesil oluşturma yolunda, toplumumuzdaki tüm bireylerimizin bu zararlı maddelere ulaşmasını önlemek, tüm toplumun görevidir. Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan kişinin; kendisine, ailesine ve çevresine zarar verdiğini, el birliğiyle, önce çocuklardan başlayarak, gençlere ve toplumun tüm kesimlerine anlatmak da tüm bireylerin ortak sorumluğudur."