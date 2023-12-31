Kırklareli Valisi Birol Ekici Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, 2024'ün umut, heyecan ve coşkuyla karşılandığını belirtti.

Yeni yılın Kırklareli, Türkiye ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve refah getirmesini dileyen Ekici, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerlediğimiz şehrimizde, sanayiden eğitime, teknolojiden tarıma, sağlıktan kültüre birçok alanda yaptığımız atılımlarla şehrimizi bir adım öteye taşıdığımız bir yılı

ardımızda bıraktık. Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında İğneada beldemizden fırlatılan roketimizle zirveye ulaşılan bu başarılarımızın yanı sıra, eğitim alanında da okullarımızda yaptığımız fiziksel iyileştirme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. TEKNOFEST ve TÜBİTAK'ta öğrencilerimizin gösterdiği ulusal çapta başarılarla şehrimiz adını bir kez daha duyurdu. Genç sporcularımızın başarılarıyla gururlandığımız coşkulu bir yıl geçirdik. Sanayi alanında yeniliklere, yeni atılımlara imza atan girişimcilerimizle şehrimize yeni hizmet ve istihdam alanları yaratmış olmanın sevinci içerisindeyiz."

Vatandaşların memnuniyetini esas alan bir anlayışla, kentin kalkınması, büyümesi, markalaşması ve tanıtılması için başlattıkları çalışmalara paydaşlarıyla 2024'de de devam edeceklerini dile getiren Ekici, şöyle devam etti:

"Yeni yılda, özellikle ilimizin sahip olduğu bütün değerleri kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle, Kırklareli'nin her yönüyle bir marka kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Vatandaşlarımızın daha güzel bir yaşam sürmelerini temin edecek, huzur ve refahına katkı sağlayacak yatırım ve hizmetlerde bulunmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle 2024 yılının, hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Kırklareli halkına, kamu vazifelerini icra etmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, aziz milletimize ve tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım."