Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Ekici, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile Vize Kaymakamı Kemal Balaban'ı ziyaret etti.

Kaymakam Balaban'ın yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eden Ekici, görevinde başarı diledi.

Vali Ekici daha sonra restorasyon çalışmaları devam eden yeni hükümet konağını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vize Devlet Mahallesi Muhtarı Mehmet Babat'ı da ziyaret eden Ekici, Okçular ve Akpınar köylerinde vatandaşların isteklerini dinledi.