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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu

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Vali Ekici, Soğucak, Evrencik ve Sofular köylerini ziyaret edip İl Özel İdaresi çalışmalarını inceledi. Yetkililerden bilgi alan Ekici, ardından muhtarlarla bir araya geldi. Ekici, ziyaretleri kapsamında vatandaşların isteklerini de dinledi. Vatandaşların kendilerine ilettikleri sorunları yerinde, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak istediklerini belirten Ekici, tüm köyleri ziyaret ettiklerini bildirdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, Soğucak, Evrencik ve Sofular köylerini ziyaret edip İl Özel İdaresi çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Ekici, ardından muhtarlarla bir araya geldi.

Ekici, ziyaretleri kapsamında vatandaşların isteklerini de dinledi.

Vatandaşların kendilerine ilettikleri sorunları yerinde, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak istediklerini belirten Ekici, tüm köyleri ziyaret ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Valiliği Birol Ekici Sofular Vize Güncel Haberler

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