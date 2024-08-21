Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tuğgeneral Erdal Köse'yi kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Erdal Köse'yi makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Köse'ye görevinde başarı diledi.

Güvenlik güçlerinin mesai mefhumu gözetmeden görev yaptığını ifade eden Ekici, görevi başındaki tüm kolluk kuvvetlerine de teşekkür etti.

Köse'de çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.