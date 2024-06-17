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Kırklareli Valisi Birol Ekici, trafik denetiminde görevli güvenlik güçleri ile bayramlaştı

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Bucurgat ile trafik denetiminde görevli güvenlik güçlerini ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı ve teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, trafik denetiminde görevli güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Bucurgat ile Kırklareli - İstanbul kara yolu, Pınarhisar yolu, Kofçaz yolu ve Demircihalil köyü yolundaki asayiş kontrol noktalarını ziyaret etti.

Polis ve jandarma ekiplerinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Ekici, bayram boyunca huzur ve güvenliğin sağlanmasında görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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