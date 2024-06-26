Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster'i kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster'i makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine de çalışmalarında başarı diledi.

Dürüster ise çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

Vali Ekici'den muhtarlara ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Ekici ilk olarak Karacaibrahim Mahallesi muhtarı Gülşah Uğurluoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu anlatan Ekici, muhtarların çok önemli bir görev yaptıklarını kaydetti.

Ekici ardından Kocahıdır Mahallesi muhtarı Hasan Mutlu'yu ziyaret etti.