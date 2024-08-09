Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Ekici, beraberindeki Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez ile bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Ziyarette fabrikanın üretim kapasitesi, bölge ekonomisine ve istihdamına katkısı hakkında bilgi alan Ekici, fabrikanın üretim ve depo alanını gezdi.

Ekici, Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımcıların artmaya devam ettiğini söyledi.

Yatırımcıların bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Ekici, daha çok yatırımcıyı kente davet etti.