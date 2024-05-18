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Kırklareli Valisi Birol Ekici Müzeler Haftası Hakkında Mesaj Yayımladı

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Müzeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Ekici, mesajında müzelerin uygarlık tarihine ışık tuttuğunu belirtti. Müzelerin binlerce yıl geçmişe uzanan kültürel tarihin izlerini barındırdığını ifade eden Ekici, müzelerin geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gören özel mekanlar olduğunu kaydetti. Müzelerin gelecek nesillere tarih ve sanat bilinci kazandırdığını dile getiren Ekici, şunları kaydetti: 'Dünya mirasını, medeniyet birikimini inceleyip koruyarak insanlığa sunan, toplumun estetik zevkinin yükselmesine katkıda bulunan müzeler, uygarlık tarihine ışık tutarak kültür ve sanat birikimlerini günümüze taşımaktadırlar. Bugünü anlamak, ancak dünü tanımak ve anlamakla mümkündür. Tarihi bilgilerin ortaya çıkarılıp, geçmişin doğru yorumlanmasına vesile olan müzelerimiz, aynı zamanda farklı toplumların ve kültürlerin birbirlerini tanımalarını, bireylerde tarih ve kültür bilincinin oluşmasını sağlar. Binlerce yıllık tarihi ile muhteşem bir kültürel varlığa ev sahipliği yapan ülkemizde, tarihi aydınlatan ve geçmişle gelecek arasında köprü kuran birçok müze bulunmaktadır.'

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Müzeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında müzelerin uygarlık tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

Müzelerin binlerce yıl geçmişe uzanan kültürel tarihin izlerini barındırdığını ifade eden Ekici, müzelerin geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gören özel mekanlar olduğunu kaydetti.

Müzelerin gelecek nesillere tarih ve sanat bilinci kazandırdığını dile getiren Ekici, şunları kaydetti:

"Dünya mirasını, medeniyet birikimini inceleyip koruyarak insanlığa sunan, toplumun estetik zevkinin yükselmesine katkıda bulunan müzeler, uygarlık tarihine ışık tutarak kültür ve sanat birikimlerini günümüze taşımaktadırlar. Bugünü anlamak, ancak dünü tanımak ve anlamakla mümkündür.

Tarihi bilgilerin ortaya çıkarılıp, geçmişin doğru yorumlanmasına vesile olan müzelerimiz, aynı zamanda farklı toplumların ve kültürlerin birbirlerini tanımalarını, bireylerde tarih ve kültür bilincinin oluşmasını sağlar. Binlerce yıllık tarihi ile muhteşem bir kültürel varlığa ev sahipliği yapan ülkemizde, tarihi aydınlatan ve geçmişle gelecek arasında köprü kuran birçok müze bulunmaktadır."

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Dünya Kültür Sanat Güncel Haberler

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