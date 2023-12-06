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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü Lojistik ve Mali Hizmetler Daire Başkanı Veysel Şimşek'i kabul etti

6 Aralık 2023 14:03 Son Güncelleme: 14:05 Abone Ol

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü Lojistik ve Mali Hizmetler Daire Başkanı Veysel Şimşek'i makamında kabul etti. Ekici, kentte sürdürülen çalışmalar hakkında Şimşek'e bilgi verdi ve Kırklareli'nin uzaya füze ve sonda roketi gönderen bir kent olduğunu belirtti.