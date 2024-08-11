Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Ekici, beraberindeki İl İdare ve Denetim Müdürü Alaettin İkican ile Dermircihalil, Yörükbayır, Dere ve Karadere köylerini ziyaret etti.

Ziyarette köy muhtarlarıyla bir araya gelen Ekici, köylerde devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Yatırımları inceleyen Ekici, talepleri dinledi.

Ekici, her fırsatta köyleri ziyaret etmeye çalıştığını belirterek, köylere yapılan yatırımlara çok önem verdiklerini kaydetti.