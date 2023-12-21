Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli Valisi Birol Ekici Köy Ziyaretlerinde Bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici Köy Ziyaretlerinde Bulundu

21 Aralık 2023 09:12 Güncelleme: 09:14 Abone Ol

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinde Çengerli, Ağayeri, Mutlu, Hazinedar ve Taşköprü köylerini ziyaret ederek köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya geldi ve sorunları dinledi.