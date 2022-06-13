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Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerinde bulundu

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerinde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinin Beğendik ve Armutveren köylerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinin Beğendik ve Armutveren köylerini ziyaret etti.

Ekici, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ve kurum müdürleri ile Beğendik köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Ekici, Beğendik köyü ile Bulgaristan'ın Rezovo köyü arasına köprü kurulacağını söyledi.

Bölgeye yeni bir sınır kapısı kurulması için çalışmalar başlatıldığını ifade eden Ekici, köprü ve sınır kapısı ile iki komşu ülkenin ilişkilerinin artacağına inandığını kaydetti.

Ekici ardından Armutveren köyünü ziyaret etti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Seçkin Çengeloğlu Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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