Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bulut ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.

Bulut ise kentin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Gece gündüz demeden yorulmadan çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Bulut, görevini layıkıyla yerine getireceğini kaydetti.

Ziyarette başkan yardımcıları Kürşad Yamaner ile Burak Süzülmüş yer aldı.