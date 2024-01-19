Kırklareli Valisi Birol Ekici Kan Bağışı Çadırını Ziyaret Etti
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı çadırını ziyaret etti ve bağışçılarla sohbet etti. Ekici, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti. Ayrıca, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri traktör sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi ve kusurları bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. Kırklareli'de aranan bir şüpheli de yakalandı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, kan bağışı çadırını ziyaret etti.
Vali Ekici, Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan tırı ziyaret edip bağışçılarla sohbet etti.
Bağışçılara teşekkür eden Ekici, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.
Traktör sürücüleri denetlendi
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri traktör sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler denetim kapsamında 122 traktör sürücüsünün evraklarını kontrol etti.
Denetimde kusurları bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Aranan şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendiği S.D'nin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda aranması olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.