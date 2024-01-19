Kırklareli Valisi Birol Ekici Kan Bağışı Çadırını Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, kan bağışı çadırını ziyaret etti.

Vali Ekici, Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan tırı ziyaret edip bağışçılarla sohbet etti.

Bağışçılara teşekkür eden Ekici, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

Traktör sürücüleri denetlendi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri traktör sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetim kapsamında 122 traktör sürücüsünün evraklarını kontrol etti.

Denetimde kusurları bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Aranan şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde aranan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendiği S.D'nin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda aranması olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.