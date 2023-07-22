Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kamu Kurumlarında Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Öğrencileri Kabul Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen 'Kamu Kurumlarında Staj Seferberliği' projesi çerçevesinde staj görevine başlayan 11 yükseköğrenim öğrencisini makamında kabul etti. Vali Ekici, öğrencilerle kariyer planlamaları hakkında sohbet ederek, rehberlik edici bilgilendirmelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen "Kamu Kurumlarında Staj Seferberliği" projesi çerçevesinde Kırklareli Valiliği iç birimlerinde staj görevine başlayan 11 yükseköğrenim öğrencisini makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Birol Ekici, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde akademik eğitimlerine devam ederken, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen Kamu Kurumlarında Staj Seferberliği projesiyle valilikte staj gören öğrenciler ile kariyer planlamalarına yönelik sohbet ederek, rehberlik edici bilgilendirmelerde bulundu. Vali Ekici, stajyer öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Nazik kabulleri için Vali Ekici'ye teşekkür eden öğrenciler, staj seferberliği uygulamasından son derece memnun olduklarını dile getirdi. Öğrenciler, kariyer planlamalarında kendilerine çok önemli bir katkılar sağlayacak uygulamanın sunulmasında emeği geçen herkese şükranlarını sundu. - KIRKLARELİ