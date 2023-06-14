Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'ü kabul etti

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 184. yıl dönümünü kutladı. Jandarma Teşkilatının kamu düzeninin sağlanması, milletin huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını ifade eden Ekici, özveri ile çalışan yeri geldiğinde canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen personele teşekkür etti. Akyüz de çalışmaları hakkında Vali Ekici'ye bilgi verdi.