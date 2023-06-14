Üye Girişi
Haberler
Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'ü kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'ü kabul etti

Güncel Haberler

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 184. yıl dönümünü kutladı. Jandarma Teşkilatının kamu düzeninin sağlanması, milletin huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını ifade eden Ekici, özveri ile çalışan yeri geldiğinde canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen personele teşekkür etti. Akyüz de çalışmaları hakkında Vali Ekici'ye bilgi verdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'ü makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 184. yıl dönümünü kutladı.

Jandarma Teşkilatının kamu düzeninin sağlanması, milletin

huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını ifade eden Ekici, özveri ile çalışan yeri geldiğinde canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen personele teşekkür etti.

Akyüz de çalışmaları hakkında Vali Ekici'ye bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Valiliği Birol Ekici Jandarma Albay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title