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Kırklareli Valisi Birol Ekici, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

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Vali Ekici, Atatürk ve Akalar mahallelerindeki aileleri ziyaret edip istekleri dinledi. Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirten Ekici, her fırsatta ziyaretler gerçekleştirdiğini kaydetti. Kendilerine iletilen sorunları yerinde çözme gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Ekici, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların ulaştırıldığını dile getirdi. Ekici, ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Vali Ekici, Atatürk ve Akalar mahallelerindeki aileleri ziyaret edip istekleri dinledi.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirten Ekici, her fırsatta ziyaretler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kendilerine iletilen sorunları yerinde çözme gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Ekici, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların ulaştırıldığını dile getirdi.

Ekici, ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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