Kırklareli Valisi Birol Ekici, Hayırsever Aileyi Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar ilçesinde yaşlı bakımevi yaptıran Ahmet ve Gülşen Dağcı ailesini ziyaret ederek teşekkür etti. Ekici, OSB'deki firma ziyaretlerini de sürdürdü.