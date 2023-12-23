Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapıla açıklamada, Vali Ekici'nin Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve başarılı sporcularla birlikte Bak'ı ziyaret edip, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Ekici'nin Bak'ı kente davet ettiği belirtildi.

KLÜ'de proje geliştirme tanıtım günü

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) proje geliştirme tanıtım günü etkinliği düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kayalı Kampüsünde düzenlenen programda roje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Başkanlığının kurulduğu 2019 yılından bugüne kadar çok iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Bu yıl 81 proje başvurusu ile ciddi bir rakama ulaşıldığını ifade eden Şengörür, "Her geçen yıl destek verilen proje sayısının arttığını görüyoruz. Bu rakamlar arkadaşlarımızın çabasını gösteriyor. Gelecek yıl da aynı gayretleri göstererek hem başvuru sayımızı hem de başvuruların kabul oranlarını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğretim görevlisi Yasemin Keşkek Karabulut Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin yıllık faaliyet raporu hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Valiliği Halkla İlişkiler Mehmet Kasapoğlu Birol Ekici Politika Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 21 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Fatma Kanca kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 23 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title