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Kırklareli Valisi Birol Ekici, dolunun zarar verdiği köylerde incelemede bulundu

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, dolunun zarar verdiği köylerde incelemede bulundu. Vali Ekici, hasar tespit çalışmalarını sürdüren yetkililerden bilgi aldı ve üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Dolu nedeniyle tarım alanlarında zarar oluştuğunu ifade eden Ekici, devletin vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, dolunun zarar verdiği köylerde incelemede bulundu.

Vali Ekici, ilk olarak Asilbeyli köyünde hasar tespit çalışmalarını sürdüren yetkililerden bilgi aldı.

Tarım alanlarını gezen Ekici, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ardından Üsküpdere, Kızılcıkdere köyleri ile Organize Sanayi Bölgesi'ne giden Ekici, tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

Dün etkili olan dolu nedeniyle özellikle tarım alanlarında zarar oluştuğunu ifade eden Ekici, "Devletimizin tüm kademeleri vatandaşımızın yanında. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Tarım Doğal Afet Politika Güncel Haberler

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